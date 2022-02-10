Все из топ-75, кроме Нисикори и Федерера, заявлены на «Мастерс» в Индиан-Уэллс. На турнире обязательна вакцинация

Турнир в Индиан-Уэллс опубликовал заявку соревнований, которые пройдут 7-20 марта. В мужской сетке заявлены все из топ-75, кроме Кеи Нисикори, который восстанавливается после операции на бедре, и Роджера Федерера, который восстанавливается после операций на колене.