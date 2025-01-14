В Петербурге предложили объединить пять верфей в единый проект

С инициативой власти обратились к ОСК Администрация етербурга предложила Объединенной судостроительной корпорации заняться модернизацией 5 верфей города, чтобы те стали работать в рамках единого проекта по принципу распределенной верфи.
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