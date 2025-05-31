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Три человека погибли из-за обрушения моста на поезд в Брянской области

Три человека погибли из-за обрушения моста на поезд в Брянской области

Три человека погибли при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России со ссылкой на предварительные данные Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

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