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Янник Синнер: «Рууд – один из тех игроков, с кем отлично ладят абсолютно все. Он один из самых добрых людей в туре»

Янник Синнер высказался о личных качествах Каспера Рууда .  «Каспер – один из тех игроков, с кем отлично ладят абсолютно все.

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