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Депутаты Госдумы предложили заменить ЕГЭ на итоговую аттестацию

Депутаты Госдумы предложили заменить ЕГЭ на итоговую аттестацию

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) предложили заменить на итоговую годовую аттестацию. Соответствующий законопроект должен быть внесен в Госдуму в четверг, 6 июня.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Дай Бог, заработает! Сталинская («Советская») система образования привела к тому, что мы &quot;делали ракеты, перекрывали Енисей&quot;. ЕГЭ не было. Были экзамены устные и письменные. в школы присылали из РОНО темы для сочинений, вопросы к экзаменам. Чем не ЕГЭ, если выбросить оттуда выбор ответа из предложенных вариантов? ЕГЭ не учит пониманию предмета, а тупое заучивание, без понимания предмета, ведёт к получению безмозглых «специалистов» по окончании учёбы. Экзамен машине ведёт к системе образования, которая направлена на воспитание исполнителя, а не творца. Только в общении можно определить, понимает ли что-либо испытуемый в предмете. Если есть понимание, то формулы всегда можно легко найти в интернете. В этом заключается смысл русской школы. Если спрашивать понимание, то нет смысла вытаскивать билеты наугад, нужно давать их на выбор, и разрешать пользоваться чем угодно при подготовке к ответу, кроме подсказок экзаменатора. Не нужно запрещать пользоваться шпаргалками! Практика показывает, что при отсутствии понимания предмета никакие шпаргалки не помогают! В этом коренное отличие русского образования от Западного. Если ставим цель получить творца - получаем Сталинскую систему образования, включая логику Аристотеля, которую большевики отменяли дважды, а Западные системы нам не подходят. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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