В Ростовской области выявлены нарушения природоохранного законодательства при производстве нефтепродуктов

Сотрудниками отдела № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установлен факт нарушений требований охраны окружающей среды и природопользования, путем химического загрязнения почвы и ее дальнейшей деградации руководителем завода по производству нефтепродуктов В результате обыска по местам проживания фигуранта, а также в офисе предприятия изъяты мобильные устройства, компьютерная техника, должностная и экологическая документация.