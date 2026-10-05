В CENTCOM сообщили об уничтожении 13 судов в рамках блокады Ирана

Силы США за последние 12 недель уничтожили 13 коммерческих судов в рамках морской блокады Ирана. Об этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в X.
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