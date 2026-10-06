Отопление пришло в две трети жилого фонда Новосибирска

В ходе оперативного совещания 6 октября начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков доложил о текущих итогах работы.
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