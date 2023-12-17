Украина готова «по-братски» коварно обмануть Россию. Дело привычное Арестович неспроста вдруг запел дифирамбы Владимиру Путину На фото: бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) (Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press) Украинские СМИ в последнее время активно продвигают тезис о том, что в настоящее время Офис президента Украины сейчас занят решением двух архиважных для него задач.
Украина готова «по-братски» коварно обмануть Россию. Дело привычное
Комментарии
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лл
лина любимцева
"Не бывает"?... Трижды обманутых?... Это смотря какие были цели, и у кого... Поэтому есть опаска очередного сговора с жЫдо-бандэровцами, скорее всего, в интересах третьих лиц и стран. И разговоры "про наивность" снова прокатят... Запросто!!
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2 час.
Анатолий Страшко
Неверное это слово "обманывают" . Якобы русских всё обманывают и обманывают. Мы сами позволяем кому-то делать то, что им очень хочется. А потом очередной раз показываем, что так не надо было делать. Ну какой же тут обман? Обманом и не пахнет. Да и расчётом не пахнет. Расчёт , как все думают, только у мудрых еврейцев. Тогда пусть мне ответят на вопрос, если евреи такие мудрые, то почему такие холокостные????Вот этот ублюдок педерастический Арестович он мудр? Он нас пытается обмануть? Это он так думает. Мы смеёмся. Пока у иудея в богах золотой телец, он будет гоним. Потому как сила в правде. Навязший уже тезис, но ведь верный. А правда про Усраину сейчас такая - завели куевские жиды хохлов, жадностью, почти иудейской, известных в тупик , как скот на скотобойню и убивают. А арестовичи прикидывают, как они нас опять "обманывать" будут.
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1 час.
АС
Анатолий Страшко
Кстати об обманах. Из русской истории известны примеры действительного обмана. Яркий пример -Мазепа. Пётр был ошеломлён! Между прочим, для Мазепы не стоял выбор между жизнью и смертью. Этого хохла влекла и светила ему власть. А почему Мазепу нынешние не честят так как Бандеру? Да потому, что неудобно им славить подлеца, умершего так бесславно. От педикулёза. Вши заели. Другое дело Бандера - его убили коммунисты. Его можно в отцы нации. Ещё пример обмана - Власов. Но этот стоял перед выбором жизнь или смерть. Не чета Мазепе в смысле выбора. А поглядите на бесчисленные примеры обмана мелкими людишками типа артистов -Роговцева, Пугачёва, Назаров и т.д или типа коммунистических начальников -Кучма, Кравчук, Тимошенко ( в комсомоле заправляла) сплошь иудеи или .......да всё те же жиды! Читатель, подумай, разве не так?
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54 мин.
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