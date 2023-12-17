Украина готова «по-братски» коварно обмануть Россию. Дело привычное

Анатолий Страшко

Неверное это слово "обманывают" . Якобы русских всё обманывают и обманывают. Мы сами позволяем кому-то делать то, что им очень хочется. А потом очередной раз показываем, что так не надо было делать. Ну какой же тут обман? Обманом и не пахнет. Да и расчётом не пахнет. Расчёт , как все думают, только у мудрых еврейцев. Тогда пусть мне ответят на вопрос, если евреи такие мудрые, то почему такие холокостные????Вот этот ублюдок педерастический Арестович он мудр? Он нас пытается обмануть? Это он так думает. Мы смеёмся. Пока у иудея в богах золотой телец, он будет гоним. Потому как сила в правде. Навязший уже тезис, но ведь верный. А правда про Усраину сейчас такая - завели куевские жиды хохлов, жадностью, почти иудейской, известных в тупик , как скот на скотобойню и убивают. А арестовичи прикидывают, как они нас опять "обманывать" будут.