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Мирошник: беспилотники атаковали пожарную машину и частный дом в Брянской области

Мирошник: беспилотники атаковали пожарную машину и частный дом в Брянской области

Украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

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