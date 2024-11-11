Вильфанд: процесс потепления в России проходит быстрее, чем в мире

Глобальное потепление имеет пространственные и временные особенности Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что процессы потепления климата в России проходят быстрее, чем в среднем в мире.
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