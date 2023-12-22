Симферополец пожаловался в прокуратуру на состояние лестниц на Петровской балке

Прокуратура провела проверку после жалобы жителя Старого города Симферополя на состояние лестниц. Фото: Наталья Сомова«Установлено, что в районе улиц 3-й Петровский тупик/ Петровская балка расположены открытые сооружения – лестницы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют фрагменты маршей, разрушены подпорные элементы систем дренажа, защитные ограждения отсутствуют либо разрушены, составные элементы лестничного сооружения находятся в полуразрушенном состоянии.