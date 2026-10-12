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Аргументы недели

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Школьный звонок, который услышала вся Франция

Школьный звонок, который услышала вся Франция

Началось всё на окраинах Парижа. Движение стартовало 21 сентября, к нему быстро присоединились лицеи Иль-де-Франс, затем Марсель, Лилль, Ренн и Страсбург.

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