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За цитирование иноагента могут оштрафовать

За цитирование иноагента могут оштрафовать

В августе вступили в силу поправки в закон об иноагентах. Они предполагают, что наказать за нарушения могут не только самих людей или организации, которые находятся под иностранным влиянием и получают помощь из-за рубежа, но и тех, кто им способствует.

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