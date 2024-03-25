Жители ЯНАО присоединились к акции памяти «Журавли»

Салехард, Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой присоединились к акции памяти «Журавли». Она началась вечером 24 марта возле «Крокус Сити Холла»: на фасад здания, где произошла трагедия, спроецировали стаю белых журавлей, улетающих в небо.
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