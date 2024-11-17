"Удар будет колоссальным". На что решился Макрон ради власти

Демократия говорите? Во франции "убирают" из политики неугодную Ле Пен. В германии пытаются запретить неугодную альтернативу для германии. Что творили в отношении Трампа вообще вспоминать не хочется...

Eduard

Сумасшедший мир Запада! Поставляя оружие и деньги незаконно Украине в Парижике пытаются судить за 10 евро на помошника! Они в Париже уже не понимают что творят?Где большее зло?