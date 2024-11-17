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"Удар будет колоссальным". На что решился Макрон ради власти

"Удар будет колоссальным". На что решился Макрон ради власти

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином© AP Photo / Sarah Meyssonnier 7520 прочтений Сегодня Французская прокуратура обвинила главу парламентской фракции "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен в растрате выделенных Евросоюзом денег.

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