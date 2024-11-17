Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином© AP Photo / Sarah Meyssonnier 7520 прочтений Сегодня Французская прокуратура обвинила главу парламентской фракции "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен в растрате выделенных Евросоюзом денег.
"Удар будет колоссальным". На что решился Макрон ради власти
Комментарии
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Андрей Шишинов
Демократия говорите? Во франции "убирают" из политики неугодную Ле Пен. В германии пытаются запретить неугодную альтернативу для германии. Что творили в отношении Трампа вообще вспоминать не хочется...
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15 час.
Eduard
Сумасшедший мир Запада! Поставляя оружие и деньги незаконно Украине в Парижике пытаются судить за 10 евро на помошника! Они в Париже уже не понимают что творят?Где большее зло?
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15 час.
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