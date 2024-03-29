Мужчина получил срок за похищение отвергнувшей его женщины в Хабаровском крае

Мужчина в Хабаровском крае похитил отвергнувшую его женщину, угрожая ей убийством. Злоумышленника остановили местные жители, теперь ему предстоит отбывать семилетний срок в исправительной колонии особого режима.
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