Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника

КНДР в будущем году планирует осуществить запуск еще трех разведывательных спутников. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщает издание Reuters со ссылкой на доклад по итогам встречи в конце года под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына.
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