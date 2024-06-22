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Вдова Шатунова во вторую годовщину смерти сделала откровенное признание

Вдова Шатунова во вторую годовщину смерти сделала откровенное признание

«Сегодня, 23 июня, исполняется два года с того дня, как оборвалась жизнь моего супруга. Боль потери до сих пор не утихает, но светлая память о нем всегда будет согревать мое сердце», - написала Светлана в официальном Telegram канале Юрия Шатунова.

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