Вдова Шатунова во вторую годовщину смерти сделала откровенное признание

«Сегодня, 23 июня, исполняется два года с того дня, как оборвалась жизнь моего супруга. Боль потери до сих пор не утихает, но светлая память о нем всегда будет согревать мое сердце», - написала Светлана в официальном Telegram канале Юрия Шатунова.