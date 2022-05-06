Виртуальный мир: Пробуждение Матрицы

Воссоздание с помощью компьютерной графики культовой сцены «время пули» из оригинального фильма «Матрица» было разработано для The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.
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