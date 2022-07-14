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Пригожин подал иск о защите деловой репутации против "карманных аналитиков Смольного"

Пригожин подал иск о защите деловой репутации против "карманных аналитиков Смольного"

Юристы компании "Конкорд" подготовили иск о защите деловой репутации бизнесмена Евгения Пригожина против главного редактора издания "Региональные комментарии", ООО "Агентство политических и экономических коммуникаций" и политолога Дмитрия Гавра.

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