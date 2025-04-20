Астраханец стал свидетелем мусорного беспредела

Местный житель во время отдыха стал очевидцем весьма неприятного преступления против природы. Астраханец поделился ситуацией, которая случилась в Камызякском районе: об этом мужчина рассказал в паблике «Астраханская охота и рыбалка».
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