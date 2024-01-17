Республиканец Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции

На встрече в Белом доме, посвященной поддержке Украины, спикер палаты представителей Майк Джонсон продолжил требовать от президента США Джо Байдена значимым образом исправить ситуацию на южной американской границе.
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