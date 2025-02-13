Климов: разговор Путина и Трампа - начало налаживания отношений между РФ и США

Владимир Путин и Дональд Трампа положили начало налаживанию отношений между Россией и США. Первый телефонный разговор после возвращения Трампа в Белый дом с российским президентом прокомментировал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, - сообщает URA.