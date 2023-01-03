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Александр Мостовой: «Наше поколение сборной было сильнее следующих, но для них делалось больше. Нам ставили палки в колеса, еще «совковое» мнение было»

Александр Мостовой оценил, почему его поколение неудачно выступало за сборную России. Мостовой играл за сборную России с 1992 по 2004 год.

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