Подозреваемого в осквернении мемориала задержали в Костромской области

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об осквернении воинского мемориала в Костромской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии