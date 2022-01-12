На Сахалине в жилом доме произошёл взрыв газового бойлера

На Сахалине в селе Троицкое Анивского района ночью 13 января в двух квартирах в жилых домах по улице Невельская произошли возгорание газовой колонки и взрыв бойлера, есть пострадавшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.