Когда секс хорош и много лет спустя: 15 секретов пар, которые давно вместе

В начале знакомства секс, как правило, вдохновляет, им хочется заниматься постоянно. А что с ним происходит в долгосрочных отношениях? Статистика говорит, что он становится реже и проще, но есть пары, которые так же безумно и часто занимаются им, как и в первые месяцы! Вот что они готовы подсказать другим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии