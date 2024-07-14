Когда секс хорош и много лет спустя: 15 секретов пар, которые давно вместе

В начале знакомства секс, как правило, вдохновляет, им хочется заниматься постоянно. А что с ним происходит в долгосрочных отношениях? Статистика говорит, что он становится реже и проще, но есть пары, которые так же безумно и часто занимаются им, как и в первые месяцы! Вот что они готовы подсказать другим.