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Происшествия последних нескольких месяцев окончательно дали понять: преступления приезжих происходят не только из-за такого явления, как этнический криминал, но во многом из-за сознательного бездействия органов правопорядка

Происшествия последних нескольких месяцев окончательно дали понять: преступления приезжих происходят не только из-за такого явления, как этнический криминал, но во многом из-за сознательного бездействия органов правопорядка

ФОТО: ЦАРЬГРАД ЗОНТИК ДЛЯ МИГРАНТОВ: ПОЧЕМУ ПОЛИЦИЯ ПОКРЫВАЕТ ЭТНИЧЕСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ Происшествия последних нескольких месяцев окончательно дали понять: преступления приезжих происходят не только из-за такого явления, как этнический криминал, но во многом из-за сознательного бездействия органов правопорядка, спускающих на тормозах заявления коренных жителей России, закрывающих глаза на агрессию со стороны приезжих, совершаемые ими избиения, изнасилования и даже убийства.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
&quot;Сознательного бездействия&quot; :-) Может быть лучше было бы написать &quot;намеренного&quot;?
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6 час.

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