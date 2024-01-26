ФОТО: ЦАРЬГРАД ЗОНТИК ДЛЯ МИГРАНТОВ: ПОЧЕМУ ПОЛИЦИЯ ПОКРЫВАЕТ ЭТНИЧЕСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ Происшествия последних нескольких месяцев окончательно дали понять: преступления приезжих происходят не только из-за такого явления, как этнический криминал, но во многом из-за сознательного бездействия органов правопорядка, спускающих на тормозах заявления коренных жителей России, закрывающих глаза на агрессию со стороны приезжих, совершаемые ими избиения, изнасилования и даже убийства.