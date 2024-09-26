Экс-возлюбленная Табакова соблазнила не только Бондарчука, но и еще одного режиссера

29-летней актрисе Софье Синицыной приписывают роман не только с Бондарчуком, но и с Богомоловым. Скандал вокруг предполагаемой интрижки Федора Бондарчука с 29-летней Софьей Синицыной набирает популярность.
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