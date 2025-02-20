Близкий бой: Бивол и Бетербиев проведут один из самых ожидаемых реваншей в истории

22 февраля на Kingdom Arena в Эр-Рияде состоится долгожданный реванш между двумя российскими топ-боксерами: абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и экс-обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом.
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