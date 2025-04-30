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Уникальные кадры из расположения спецназа КНДР в курском приграничье

Уникальные кадры из расположения спецназа КНДР в курском приграничье

Известная журналистка Марина Ким (первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи) в своём Telegram-канале вечером 29 апреля опубликовала репортаж о корейских военнослужащих на территории Курской области.

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Комментарии
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Лора Лора
Вот Это=Мужчины и Воины! А то завезли ШЕЛУПОНЬ из азиатов=таджиков, узбеков и киргизов.! Вон из России!
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16 час.
надежда чернышенко
👍
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6 час.
S
Serg
Жаль, что завезли только на СВО, пора бы уже и трудовыми мигрантами корейцев пригласить. &quot;завозить&quot; язык не поворачивается, завезли мастурбеков, от которых один геморрой.
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4 час.
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