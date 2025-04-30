Уникальные кадры из расположения спецназа КНДР в курском приграничье

Вот Это=Мужчины и Воины! А то завезли ШЕЛУПОНЬ из азиатов=таджиков, узбеков и киргизов.! Вон из России!

S

Serg

Жаль, что завезли только на СВО, пора бы уже и трудовыми мигрантами корейцев пригласить. "завозить" язык не поворачивается, завезли мастурбеков, от которых один геморрой.