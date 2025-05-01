Согласовывают 22 условия мира – что зависит от России в переговорах США и Киева Евгения КомароваПредставители США и Украины перешли к согласованию 22 условий мира, и в СМИ оценивают, что в этом процессе зависит от России.
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