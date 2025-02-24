Врач Поляева: холодные конечности могут говорить о проблемах с нервной системой

Проблема холодных конечностей является нередкой — многие люди сталкиваются с этим. Чаще всего эти симптомы могут быть просто следствием низкой температуры или недостатка физической активности, но иногда могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, рассказала "Газете.
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