Врач Поляева: холодные конечности могут говорить о проблемах с нервной системой

Проблема холодных конечностей является нередкой — многие люди сталкиваются с этим. Чаще всего эти симптомы могут быть просто следствием низкой температуры или недостатка физической активности, но иногда могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, рассказала "Газете.