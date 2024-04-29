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В КЧР после нападения на полицейских завели дело

В КЧР после нападения на полицейских завели дело

Место событий - Карачаевск. Правоохранители завели дело по ст. 317, п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные СУ СК РФ по КЧР.

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