В КЧР после нападения на полицейских завели дело

Место событий - Карачаевск. Правоохранители завели дело по ст. 317, п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на данные СУ СК РФ по КЧР.