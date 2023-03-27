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В Благовещенске мужчина убил 10-месячного сына и напал с ножом на жену

В Благовещенске мужчина убил 10-месячного сына и напал с ножом на жену

Житель Благовещенска 26 марта зарезал своего 10-месячного сына и напал с ножом на жену. Ребенок в результате полученной черепно-мозговой травмы скончался в больнице, его мать госпитализирована с ножевыми ранениями, она находится в тяжелом состоянии.

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