Американский самолет-разведчик исчез с экранов радаров над Баренцевым морем

Стратегический борт ВВС США перестал передавать сигнал во время облета территории у русской границы.Стратегический разведывательный самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов перестал отображаться на пультах диспетчеров в воздушном пространстве над Баренцевым морем, к северу от Мурманска днем 2 сентября.