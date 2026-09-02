Американский самолет-разведчик исчез с экранов радаров над Баренцевым морем

Стратегический борт ВВС США перестал передавать сигнал во время облета территории у русской границы.Стратегический разведывательный самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов перестал отображаться на пультах диспетчеров в воздушном пространстве над Баренцевым морем, к северу от Мурманска днем 2 сентября.
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