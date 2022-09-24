Сомнолог Бузунов: техника обратного мигания и дыхание позволят быстро уснуть

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что техника обратного мигания, когда человек должен открывать глаза через каждые десять секунд и дыхание на счет позволят быстро погрузиться в сон.