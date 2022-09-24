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Сомнолог Бузунов: техника обратного мигания и дыхание позволят быстро уснуть

Сомнолог Бузунов: техника обратного мигания и дыхание позволят быстро уснуть

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что техника обратного мигания, когда человек должен открывать глаза через каждые десять секунд и дыхание на счет позволят быстро погрузиться в сон.

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