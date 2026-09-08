Возвращение Лиги чемпионов, регулярка КХЛ, «Бешикташ» — ЦСКА и US Open

Не только о футболе

Яркое 8 сентября: «Реал» — «Интер» и «Порту» — «Ман Сити», игры «Магнитки» и «Локо», а также битва за Кубок Кондрашина и Белова! ✅ 🎾 0:45: Карен Хачанов (Россия) — Лёнер Тьен (США, 14), US Open, четвёртый круг — 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4 US Open (м).