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Крымское информационное агентство

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Как дистанционно записаться к врачу в Крыму?

Как дистанционно записаться к врачу в Крыму?

В Крыму введен перечень специальностей врачей, расписание которых доступно гражданам для самостоятельной записи на плановый прием на Едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале медицинских услуг, через мобильное приложение «К врачу», а также посредством инфоматов, расположенных в медицинских организациях, колл-центров и регистратур медицинских организаций.

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