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Ингерман Ланская
деточка, племя, как ты его нелестно обзываешь, называлось капе СС.... это племя посадило страну на нефте-газовую "игл...
России надо брать...
карюкалов вячеслав
Все просто.
Александр Роджерс...
карюкалов вячеслав
Хитрожопый ВОЗ.
В ВОЗ заявили, чт...
Спички - не игрушка
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Хорошо в теплом доме осенью и зимой ;)
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