В Госдуме рассказали о новых льготах для таксистов и курьеров с 1 октября

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что с 1 октября 2026 года исполнители заказов через сервисы такси, доставки и другие цифровые платформы смогут получать скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов.