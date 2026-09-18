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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль о «Золотом мяче»: «Его нужно вручать лучшему игроку, а не тому, кто выиграл ЛЧ или больше всех забил. Люди учитывают вещи, которые не должны иметь отношения к награде»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о критериях оценки при голосовании за «Золотой мяч», которые кажутся ему несправедливыми.

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