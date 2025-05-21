Стубб: переговоры по Украине могут пройти в Ватикане на следующей неделе

Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev Президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине на следующей неделе в Ватикане, передает портал Yle.
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