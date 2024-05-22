Петербургский суд оштрафовал «Окко» на 1 миллион рублей за фильм с нетрадиционными отношениями

Речь о ленте про модельера Иве Сен-Лорана Суд в Санкт-Петербурга оштрафовал на 1 млн рублей видеосервис «Окко» за распространение фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвященному жизни модельера Иве Сен-Лорана, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.