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Газета.ру

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Логистическая компания Berger Cargo закрыла еще один склад под Киевом

Логистическая компания Berger Cargo закрыла еще один склад под Киевом

Склад одной из крупнейших украинских логистических компаний, Berger Cargo, закрывается под Киевом, в том числе из-за угрозы прилетов.

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