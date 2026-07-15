Проводимая лидерами Евросоюза политика, нацеленная на разжигание русофобии, способствуют продолжению украинского конфликта, который мог бы завершиться уже сегодня в случае принятия ими дипломатических усилий, считает финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
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