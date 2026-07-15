Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 427 подписчиков

Финский политик Мема рассказал, когда завершится украинский конфликт

Финский политик Мема рассказал, когда завершится украинский конфликт

Проводимая лидерами Евросоюза политика, нацеленная на разжигание русофобии, способствуют продолжению украинского конфликта, который мог бы завершиться уже сегодня в случае принятия ими дипломатических усилий, считает финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии