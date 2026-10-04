Идеальное заварное тесто для домашних пельменей: мой путь к плотной и нежной основе

Когда речь заходит о домашних пельменях, многие сразу вспоминают детство, уютную кухню и целую гору мучных заготовок, которые нужно успеть слепить, пока фарш не пустил сок.
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