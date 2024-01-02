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Дасаев об идее Буффона: «Ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Мы всеми этими выдумываниями и так замучили футбол!»

Дасаев об идее Буффона: «Ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Мы всеми этими выдумываниями и так замучили футбол!»

Победитель чемпионата мира-2006 в составе сборной Италии ранее предложил увеличить размер ворот. «В футболе ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Вот откуда Буффон взял эту идею?! Сейчас ничего не надо выдумывать.

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