Жаль, нет у нас писателей, которые бы описали этот увлекательный процесс, как Салтыков-Щедрин и Достоевский Валентин Катасонов Фото: Илья Московец/URA.
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